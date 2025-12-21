«Фиорентина» примет «Удинезе» в матче 16-го тура Серии А Италии, который состоится 21 декабря во Флоренции на «Артемио Франки».
Пока в Лиге конференций «фиалки» борются за плей-офф, в Серии А команда без единой победы занимает последнее место в таблице. Шесть ничьи и 9 поражений — такой результат у хозяев в чемпионате, при этом большую часть неудач они потерпели именно дома.
«Удинезе» не готов просто так терять очки. Клуб находится в 4 пунктах от еврокубковой зоны, поэтому победа может позволить сократить дистанцию к заветной 6-й строчке. В прошлом туре гости обыграли «Наполи». Наберут ли они очки в поединке с аутсайдером?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.82.
- Котировки букмекеров: 2.14 — победа «Фиорентины», 3.90 — победа «Удинезе».
- Победа «Удинезе» 3:1 — такой прогноз дал искусственный интеллект.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Фиорентина» — «Удинезе» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.