«Эльче» и «Райо Вальекано» выяснят сильнейшего 21 декабря в матче 17-го тура испанской Примеры. Начало игры в 20:30 мск.
У команд на двоих только одна победа в последних пяти турах чемпионата. Она в активе «Эльче», который недавно разгромил «Жирону» (3:0). К слову, хозяева ни разу в этом сезоне не проиграли дома и большую часть очков они набрали на своем поле.
«Райо Вальекано» ждет непростой поединок против команды, которая суммарно не уступает дома 9 матчей подряд. Удастся ли «пчелам» прервать свою безвыигрышную серию, нарушив планы соперника?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.97.
- Коэффициенты букмекеров: 2.54 на «Эльче», 3.25 на «Райо Вальекано», 3.10 на ничью.
- Предсказание ИИ — будет нулевая ничья.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Эльче» — «Райо Вальекано» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.