В 17-м туре испанской Примеры мадридский «Реал» примет «Севилью» на «Сантьяго Бернабеу». Игра состоится 20 декабря в 23:00 по мск.

«Реал» пребывает под давлением. Команда Хаби Алонсо выиграла только в 2 из 5 матчей Примеры. Последние победы «сливочных» были не такие уверенные, как хотелось бы — 2:1 с «Алавесом» и 3:2 с «Талаверой» в Кубке Испании.

«Бернабеу» еще помнит прошлое поражение команды в домашних стенах. В прошлый раз «Реал» уступил «Сельте», потерпев первое домашнее фиаско в этом сезоне Примеры. В остальных шести поединках «галактикос» праздновали успех. Смогут ли они сегодня огорчить «Севилью»?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.81.

Букмекеры дают 1.20 на победу «Реала», 13.0 на победу «Севильи» и 7.80 на ничью.

ИИ в своем прогнозе предсказал победу «Реала» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Реал» — «Севилья» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.