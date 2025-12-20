В 17-м туре испанской Примеры мадридский «Реал» примет «Севилью» на «Сантьяго Бернабеу». Игра состоится 20 декабря в 23:00 по мск.
«Реал» пребывает под давлением. Команда Хаби Алонсо выиграла только в 2 из 5 матчей Примеры. Последние победы «сливочных» были не такие уверенные, как хотелось бы — 2:1 с «Алавесом» и 3:2 с «Талаверой» в Кубке Испании.
«Бернабеу» еще помнит прошлое поражение команды в домашних стенах. В прошлый раз «Реал» уступил «Сельте», потерпев первое домашнее фиаско в этом сезоне Примеры. В остальных шести поединках «галактикос» праздновали успех. Смогут ли они сегодня огорчить «Севилью»?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.81.
- Букмекеры дают 1.20 на победу «Реала», 13.0 на победу «Севильи» и 7.80 на ничью.
- ИИ в своем прогнозе предсказал победу «Реала» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Реал» — «Севилья» смотрите на LiveCup.Run.
