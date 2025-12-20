В матче 17-го тура испанской Примеры «Овьедо» и «Сельта» выяснят сильнейшего на стадионе «Нуэво Карлос Тартьер». Старт игры в 16:00 мск.
После победы над мадридским «Реалом» и «Атлетиком» Бильбао аппетит «Сельты» наверняка вырос. Команда хочет продолжить свою победную серию и подъем по турнирной таблице. «Кельты» близко подошли к зоне еврокубков и сегодня могут вплотную приблизиться к шестой строчке.
«Овьедо» — предпоследняя команда Примеры, которая очень давно не побеждает в чемпионате. Таким образом, у «Сельты» есть все шансы на успех, учитывая, что клуб в тройке лучших по результатам игр на выезде. Продлят ли «кельты» свою победную гостевую серию до пяти поединков?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.08.
- Букмекеры предложили 3.80 на победу «Овьедо» и 2.16 на победу «Сельты».
- Прогноз искусственного интеллекта — нулевая ничья.
Трансляция матча
