В матче 17-го тура АПЛ на «Сент-Джеймс Парк» 20 декабря состоится очная встреча «Ньюкасла» и «Челси». Команды начнут в 15:30 по мск.

«Ньюкасл» после 16 туров имеет 22 очка, с которыми он занимает 12-е место. В прошлом туре «сороки» проиграли на выезде «Сандерленду». Поражение стало первым за последние 5 туров. Дома хозяева победили в 4 из 5 поединков АПЛ. Ранее тут потерял очки даже «Манчестер Сити».

У «Челси» 28 очков. Клуб находится на 4-й позиции, но сегодня «аристократам» нужно набирать баллы, чтобы остаться в топ-4. В прошлом туре «синие» победили «Эвертон», прервав свою 3-матчевую безвыигрышную серию. На выезде у «Челси» 4 победы, 2 ничьи и 2 поражения в 8 играх.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.

Букмекеры дают 2.75 на победу «Ньюкасла» и 2.59 на победу «Челси».

Искусственный интеллект считает, что «Ньюкасл» наберет 3 очка, выиграв 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ньюкасл» — «Челси» смотрите на LiveCup.Run.

