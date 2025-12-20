В матче 17-го тура АПЛ на «Сент-Джеймс Парк» 20 декабря состоится очная встреча «Ньюкасла» и «Челси». Команды начнут в 15:30 по мск.
«Ньюкасл» после 16 туров имеет 22 очка, с которыми он занимает 12-е место. В прошлом туре «сороки» проиграли на выезде «Сандерленду». Поражение стало первым за последние 5 туров. Дома хозяева победили в 4 из 5 поединков АПЛ. Ранее тут потерял очки даже «Манчестер Сити».
У «Челси» 28 очков. Клуб находится на 4-й позиции, но сегодня «аристократам» нужно набирать баллы, чтобы остаться в топ-4. В прошлом туре «синие» победили «Эвертон», прервав свою 3-матчевую безвыигрышную серию. На выезде у «Челси» 4 победы, 2 ничьи и 2 поражения в 8 играх.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.
- Букмекеры дают 2.75 на победу «Ньюкасла» и 2.59 на победу «Челси».
- Искусственный интеллект считает, что «Ньюкасл» наберет 3 очка, выиграв 1:0.
Трансляция матча
