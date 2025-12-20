20 декабря в Манчестере состоится матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» примет «Вест Хэм». Игра пройдет на стадионе «Этихад». Начало в 18:00 мск.
«Ман Сити» продолжает преследование «Арсенала» в турнирной таблице. На данный момент разрыв составляет 2 очка, поэтому в случае победы «горожане» вполне могут выйти на первое место.
Команда Пепа Гвардиолы выиграла 4 матча подряд в АПЛ. Дома у манкунианцев 7 побед и одно поражение за 8 игр. «Вест Хэму» будет крайне непросто играть с таким соперником, тем более что на выезде «молотобойцы» имеют только одну победу в своем активе.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.85.
- Букмекеры считают «Сити» фаворитом встречи за 1.20, на победу «Вест Хэма» можно поставить за 13.0, на ничью — за 7.85.
- Прогноз искусственного интеллекта — победа «Ман Сити» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.