20 декабря в Манчестере состоится матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» примет «Вест Хэм». Игра пройдет на стадионе «Этихад». Начало в 18:00 мск.

«Ман Сити» продолжает преследование «Арсенала» в турнирной таблице. На данный момент разрыв составляет 2 очка, поэтому в случае победы «горожане» вполне могут выйти на первое место.

Команда Пепа Гвардиолы выиграла 4 матча подряд в АПЛ. Дома у манкунианцев 7 побед и одно поражение за 8 игр. «Вест Хэму» будет крайне непросто играть с таким соперником, тем более что на выезде «молотобойцы» имеют только одну победу в своем активе.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.85.

Букмекеры считают «Сити» фаворитом встречи за 1.20, на победу «Вест Хэма» можно поставить за 13.0, на ничью — за 7.85.

Прогноз искусственного интеллекта — победа «Ман Сити» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.