20 декабря «Арсенал» сыграет в Ливерпуле с «Эвертоном» в матче 17-го тура АПЛ. Старт встречи в 23:00 мск.

«Арсеналу» в этом туре нужно отстоять свое лидерство, поскольку «Ман Сити» находится на дистанции в 2 очка. При этом команда Микеля Артеты выиграла лишь в половине гостевых матчей в этом сезоне АПЛ.

В последних двух очных встречах «Эвертону» удалось избежать поражения. Оба матча закончились вничью. Сумеют ли «ириски» помешать планам «канониров» и набрать очки?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.08.

«Арсенал» — фаворит букмекеров за 1.60, на победу «Эвертона» они дают 6.50.

Ставка искусственного интеллекта — крупная победа «Арсенала» с результатом 4:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Эвертон» — «Арсенал» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.