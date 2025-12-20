20 декабря «Арсенал» сыграет в Ливерпуле с «Эвертоном» в матче 17-го тура АПЛ. Старт встречи в 23:00 мск.
«Арсеналу» в этом туре нужно отстоять свое лидерство, поскольку «Ман Сити» находится на дистанции в 2 очка. При этом команда Микеля Артеты выиграла лишь в половине гостевых матчей в этом сезоне АПЛ.
В последних двух очных встречах «Эвертону» удалось избежать поражения. Оба матча закончились вничью. Сумеют ли «ириски» помешать планам «канониров» и набрать очки?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.08.
- «Арсенал» — фаворит букмекеров за 1.60, на победу «Эвертона» они дают 6.50.
- Ставка искусственного интеллекта — крупная победа «Арсенала» с результатом 4:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Эвертон» — «Арсенал» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.