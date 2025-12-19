19 декабря в 15-м туре чемпионата Германии состоится матч дортмундской «Боруссии» против «Боруссии» Менхенгладбах. Старт игры в 22:30 мск.
В этом туре «шмели» ведут борьбу за второе место, которое сейчас принадлежит «Лейпцигу». Таким образом, сегодня хозяевам необходима победа, и команда в этом сезоне ставит именно на домашние выступления. В 6 поединках у нее 4 победы и 2 ничьи в Бундеслиге.
Однако гладбахская «Боруссия» явно не готова просто так раздавать очки. Команда накануне этой встречи имеет 3-матчевую победную серию на выезде. За последние 5 игр в турнире «пони» имеют только одно поражение, так что дортмундцам сегодня придется постараться, чтобы набрать 3 очка.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.30.
- Букмекеры дают 1.51 на победу дортмундской «Боруссии» и 6.10 на победу «Боруссии» гладбахской.
- Искусственный интеллект считает, что гладбахцы сегодня огорчат хозяев, выиграв 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Боруссия» Д — «Боруссия» М смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.