В шестом туре Лиги конференций «Страсбур» примет исландский «Брейдаблик». Поединок пройдет 18 декабря на «Стад де ла Мено». Начало в 23:00
«Страсбур» уже обеспечил себе выход в 1/8 финала турнира, однако сегодня будет решаться вопрос, закончит ли команда этап лиги на первой строчке. Для этого французскому коллективу сегодня нужно продлить свою победную серию, которая до сегодняшнего момента насчитывает 3 поединка.
«Брейдаблик» в позиции все или ничего. Сегодня у команды последний шанс запрыгнуть в последний вагон. Победа значительно увеличит шансы гостей на попадание в топ-24. Но сможет ли исландский клуб сегодня победить? За все 5 туров коллектив выиграл только один раз.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.87.
- Букмекеры считают, что «Брейдаблика» мало шансов на успех — 1.19 против 12.5.
- Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Страсбурга» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Страсбур» — «Брейдаблик» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.