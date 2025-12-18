В шестом туре Лиги конференций «Страсбур» примет исландский «Брейдаблик». Поединок пройдет 18 декабря на «Стад де ла Мено». Начало в 23:00

«Страсбур» уже обеспечил себе выход в 1/8 финала турнира, однако сегодня будет решаться вопрос, закончит ли команда этап лиги на первой строчке. Для этого французскому коллективу сегодня нужно продлить свою победную серию, которая до сегодняшнего момента насчитывает 3 поединка.

«Брейдаблик» в позиции все или ничего. Сегодня у команды последний шанс запрыгнуть в последний вагон. Победа значительно увеличит шансы гостей на попадание в топ-24. Но сможет ли исландский клуб сегодня победить? За все 5 туров коллектив выиграл только один раз.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.87.

Букмекеры считают, что «Брейдаблика» мало шансов на успех — 1.19 против 12.5.

Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Страсбурга» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Страсбур» — «Брейдаблик» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.