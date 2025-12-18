«Райо Вальекано» примет «Дриту» в матче шестого тура Лиги конференций. Встреча состоится 18 декабря в 23:00 мск.

Чтобы гарантировать себе место в 1/8 финала, «Райо Вальекано» сегодня нужно побеждать. Команда имеет 10 очков и этого недостаточно, чтобы остаться в топ-8.

«Дрита» в еще более шатком положении, так как потеря очков может полностью лишить команду шансов на участие в плей-офф. Косовский клуб с 8 занимает 19-е место и пока что остается в зоне досягаемости позади идущих команд.

Выиграет ли «Райо Вальекано» третий домашний матч подряд или же «Дрита» продолжит свою скромную, но беспроигрышную гостевую серию?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.30.

Букмекеры считают «Райо Вальекано» фаворитом встречи за 1.18, на победу «Дриты» они предлагают 16.5.

Прогноз искусственного интеллекта — крупная победа «Райо Вальекано» со счетом 3:0.

Трансляция матча

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.