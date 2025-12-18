«Райо Вальекано» примет «Дриту» в матче шестого тура Лиги конференций. Встреча состоится 18 декабря в 23:00 мск.
Чтобы гарантировать себе место в 1/8 финала, «Райо Вальекано» сегодня нужно побеждать. Команда имеет 10 очков и этого недостаточно, чтобы остаться в топ-8.
«Дрита» в еще более шатком положении, так как потеря очков может полностью лишить команду шансов на участие в плей-офф. Косовский клуб с 8 занимает 19-е место и пока что остается в зоне досягаемости позади идущих команд.
Выиграет ли «Райо Вальекано» третий домашний матч подряд или же «Дрита» продолжит свою скромную, но беспроигрышную гостевую серию?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.30.
- Букмекеры считают «Райо Вальекано» фаворитом встречи за 1.18, на победу «Дриты» они предлагают 16.5.
- Прогноз искусственного интеллекта — крупная победа «Райо Вальекано» со счетом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» — «Дрита» смотрите на LiveCup.Run.
