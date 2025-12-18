Швейцарский клуб «Лозанна» примет «Фиорентину» в матче 6-го тура Лиги конференций. Событие запланировано на 18 декабря, начало в 23:00 мск.
После двух поражений подряд «Фиорентина» смогла набрать очки. В прошлом туре она обыграла киевское «Динамо» и тем самым набрала 9 очков, которые повысили шансы команды на участие в плей-офф.
Очередная победа может вывести «фиалок» в топ-8, что позволит команде напрямую пройти в 1/8 финала турнира. При этом для «Лозанны» это может стать настоящим ударом, так как хозяева находятся в шатком положении. Удастся ли швейцарскому клубу прервать безвыигрышную серию из трех поединков?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.14.
- Букмекеры выставили такие коэффициенты: 3.85 на победу «Лозанны», 3.85 на ничью, 1.89 на победу «Фиорентины».
- Искусственный интеллект считает, что «Лозанна» одержит победу со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Лозанна» — «Фиорентина» смотрите на LiveCup.Run.
