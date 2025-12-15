Президент РПЛ Александр Алаев высказался об итогах первой части сезона.

Александр Алаев globallookpress.com

«Оценка? Отлично. Нарекания есть всегда. В целом первую часть сезона оцениваю немножко по-другому, не так, как предыдущие сезоны, для нас это стык циклов. Здесь важную роль играет наша работа с партнёрами и спонсорами, заключение коммерческих контрактов. Все уже знают, что мы объявили о телевизионной сделке с "Газпром Медиа".

В совокупности проведения 18 туров, наличия организационных скандалов, которых практически не было, наверное, вспомним матч "Акрон" — "Пари НН". Никто так часто не смотрит прогноз погоды на выходные, начиная с 1 ноября, как я (улыбается). Убираем за скобки потерянный для зрителей матч в тумане… Матч в тумане был, судейские ошибки были, есть и будут. Но такого, чтобы был прямо скандал с судейством, как в предыдущих сезонах, когда можно было обвинить определённых судей в пристрастном судействе, не было. В этом году было много ошибок, трактовок, но это рабочие моменты, — отметил Алаев в выпуске на YouTube-канале "Это футбол, брат! "

Напомним, что в настоящий момент лидером РПЛ является "Краснодар". В тройку сильнейших также входят "Зенит" и "Локомотив".