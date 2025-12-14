Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах теперь занимает третью строчку в истории АПЛ по количеству голевых передач.

Мохамед Салах globallookpress.com

В игре 16-го тура АПЛ с «Брайтоном» (2:0) египтянин появился на поле на замену на 26-й минуте, а на 60-й сделал ассист на Юго Экитике.

Сейчас у Салаха 280 результативных передач в играх АПЛ, он смог обойти по этому показателю Фрэнка Лэмпарда (279). Выше него находятся только Уэйн Руни(311) и Алан Ширер (324).

Всего в этом сезоне вингер провел 20 матчей за «Ливерпуль», забил 5 мячей и сделал 4 ассиста.