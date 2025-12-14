В 16-м туре испанской Примеры «Сельта» примет «Атлетик» Бильбао. Матч состоится 14 декабря в 18:15 мск на стадионе «Балайдос» в Виго.
«Сельта» с 19 очками занимает 10-е место в таблице. У команды 4 победы, 7 ничьих и 4 поражения за 15 туров чемпионата. В прошлом поединке «кельты» принимали мадридский «Реал» и потерпели поражение со счетом 0:2.
«Атлетик» имеет 23 очка, с которыми «баски» занимают 7-ю позицию. Гости сыграли уже 16 матчей, в которых одержали 7 победы, 2 ничьи и потерпели 7 поражений. В прошлом туре подопечные Эрнесто Вальверде на своем поле обыграли «Атлетико» со счетом 1:0.
В последних пяти матчах между командами 4 раза фиксировалась победа «Атлетика», одна победа в активе «Сельты».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.60.
- Букмекеры считают фаворитом «Атлетик» — 3.04 и 2.61, на ничью можно поставить за 3.20.
- Искусственный интеллект предсказал нулевую ничью.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.