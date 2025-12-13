Чемпион Франции ПСЖ сыграет в гостях у «Меца» в матче 16-го тура Лиги 1. Встреча команд состоится 13 декабря в 21:00 мск.
«Парижане» на данный момент уступают «Лансу» одно очко в борьбе за первое место, поэтому кроме как победить команда Луиса Энрике ни о чем другом думать сегодня не будет.
В прошлом туре ПСЖ разобрал «Ренн», разгромив его 5:0. «Мецу» стоит побеспокоиться, поскольку команда в этом сезоне откровенно провалила первую половину года и уже нахваталась 34 пропущенных мяча. Удастся ли ПСЖ выйти на первое место и будет ли сегодня разгром «Меца»?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.
- Букмекеры предложили такие котировки: 9.35 на победу «Меца», 6.45 на ничью, 1.27 на победу ПСЖ.
- Искусственный интеллект спрогнозировал победу ПСЖ со счетом 4:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Мец» — ПСЖ смотрите на LiveCup.Run.
