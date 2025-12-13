Федерация футбола Бразилии начала переговоры с главным тренером национальной команды Карло Анчелотти о продлении контракта.

Карло Анчелотти globallookpress.com

По данным Globo, сторонам предложен вариант соглашения, согласно которому Анчелотти может остаться во главе сборной Бразилии до 2030 года, что охватит цикл как минимум двух мировых первенств.

Отмечается, что по действующему контракту зарплата специалиста составляет около 10 миллионов евро в год, а в новый договор планируется включить бонус в размере 5 миллионов евро в случае победы Бразилии на чемпионате мира 2026 года.

Карло Анчелотти возглавил сборную Бразилии в июне 2025 года после четырех лет работы с мадридским «Реалом».