«Атлетико» примет «Валенсию» в матче 16-го тура испанской Примеры. Встреча пройдет в Мадриде 13 декабря. Старт поединка в 16:00 мск.
У «Атлетико» выдались два непростых тура, в которых команда Симеоне потерпела поражения. «Матрасники» проиграли «Атлетику» и «Барселоне». Тем не менее хозяева остались в топ-4 и сегодня им ничего не грозит. Но неудачную серию столичный коллектив однозначно постарается прервать.
«Валенсия» всеми силами пытается дистанцироваться от зоны вылета. Ошибка в этом туре может дорого стоить «бэтменам». Они всего в одном пункте от последней тройки. При этом гости не проигрывают уже четыре тура и, возможно, сегодня они смогут продолжить свою серию.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.88.
- Букмекеры: 1.30 на победу «Атлетико», 5.70 на ничью,10.5 на победу «Валенсии».
- Искусственный интеллект: считает, что «Атлетико» победит 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Атлетико» — «Валенсия» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.