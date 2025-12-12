Экс-игрок сборной России Денис Глушаков высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

Денис Глушаков globallookpress.com

«Нормальная история с введением лимита. Легионеров запрещать полностью тоже не надо, но надо фильтровать. Нельзя сброд везти, потому что уровень чемпионата упадёт ниже некуда. Своих пацанов растить надо, внимание им уделять, а они будут развиваться рядом с качественными иностранцами, а не со слабыми и непонятыми футболистами», — приводит слова Глушакова Odds.ru.

Ранее стало известно о том, что лимит на легионеров в РПЛ может быть ужесточен уже перед началом следующего сезона.