10 декабря в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» состоится центральный матч 6-го тура Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити». Начало в 23:00 мск.

Обе команды сегодня будут нацелены на победу. «Реалу» нужны 3 очка, чтобы наверняка сохранить место в первой восьмерке. У «Ман Сити» пока недостаточно очков и он находится за пределами топ-8. В прошлом туре «горожане» потерпели первое поражение в розыгрыше, уступив «Байеру» и теперь должны наверстывать упущенное.

Команды последние годы часто пересекаются на просторах Лиги чемпионов. В прошлом году «Реал» дважды одолел «Ман Сити», выбив его на стадии плей-офф. Манкунианцы явно помнят эту обиду и захотят поквитаться.

Порадуют «Реал» и «Ман Сити» голами? Выявят ли команды победителя? Узнаем уже совсем скоро.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили два прогноза с коэффициентами 3.90 и 8.50.

Букмекеры: 2.93 на победу «Реала», 3.95 на ничью, 2.30 на победу «Ман Сити».

Искусственный интеллект: победа «Реала» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Реал» — «Манчестер Сити» смотрите на LiveCup.Run.

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.