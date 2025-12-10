В шестом туре Лиги чемпионов «Бенфика» и «Наполи» проведут очную встречу на «Эштадиу да Луж». Встреча назначена на 10 декабря 23:00 мск.

В прошлом туре «Бенфика» почувствовала вкус победы. Хозяева обыграли «Аякс» и впервые в этом сезоне ЛЧ набрали 3 очка. Ранее «орлы» потерпели 4 поражения подряд, из-за чего сейчас отчаянно нуждаются в баллах для борьбы за плей-офф.

«Наполи» имеет 7 пунктов. Сегодня гостей может устроить ничья, однако победа позволит им закрепиться в топ-24. У подопечных Антонио Конте не очень с результативностью. В пяти турах они забили всего 6 голов. Смогут ли «партенопеи» добиться успеха при таком раскладе?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.76.

Букмекеры: 2.76 на победу «Бенфики», 2.90 на победу «Наполи», 3.15 на ничью.

Искусственный интеллект: победа «Бенфики» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Бенфика» — «Наполи» смотрите на LiveCup.Run.

