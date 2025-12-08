«Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в последнем матче 15-го тура АПЛ. Встреча команд состоится 8 декабря на стадионе «Молинью». Начало в 23:00 мск.

«Вулверхэмптон» проиграл 8 поединков подряд. Это идеальная жертва для «Манчестер Юнайтед», который сейчас остро нуждается в очках. В прошлом туре команда Рубена Аморима упустила победу над «Вест Хэмом», но в целом тенденция на стабильные результаты прослеживается.

Сейчас МЮ на 12-й позиции, но победа позволит «красным дьяволам» перешагнуть сразу на 6-ю строчку и вплотную приблизиться к зоне еврокубков.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.50.

Букмекеры: 5.35 на победу «Вулверхэмптона», 4.40 на ничью, 1.61 на победу «Милана».

Искусственный интеллект: «Манчестер Юнайтед» разживется очками, выиграв 3:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.