«Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в последнем матче 15-го тура АПЛ. Встреча команд состоится 8 декабря на стадионе «Молинью». Начало в 23:00 мск.
«Вулверхэмптон» проиграл 8 поединков подряд. Это идеальная жертва для «Манчестер Юнайтед», который сейчас остро нуждается в очках. В прошлом туре команда Рубена Аморима упустила победу над «Вест Хэмом», но в целом тенденция на стабильные результаты прослеживается.
Сейчас МЮ на 12-й позиции, но победа позволит «красным дьяволам» перешагнуть сразу на 6-ю строчку и вплотную приблизиться к зоне еврокубков.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.50.
- Букмекеры: 5.35 на победу «Вулверхэмптона», 4.40 на ничью, 1.61 на победу «Милана».
- Искусственный интеллект: «Манчестер Юнайтед» разживется очками, выиграв 3:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.