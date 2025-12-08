8 декабря в Турине состоится последний матч 14-го тура Серии А, в котором «Торино» примет «Милан». Старт поединка в 22:45 мск.
«Милан» отстает от первой позиции всего на 3 пункта. В случае победы «россонери» займут вершину турнирной таблицы, поскольку опережают «Наполи» по дополнительным показателям. Именно поэтому сегодня миланцы приехали побеждать.
«Торино» может эти планы сломать. «Быки» не проигрывают «Милану» уже 3 поединка, два из которых они выиграли. Текущая форма хозяев сейчас оставляет желать лучшего, но тенденция прослеживается. Смогут ли «бордовые» помешать планам «Милана» выйти на первое место?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры: 5.45 и 1.70 на победу команд в матче, 3.80 на ничью.
- Искусственный интеллект: «Торино» выиграет со счетом 1:0.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.