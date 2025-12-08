8 декабря в Турине состоится последний матч 14-го тура Серии А, в котором «Торино» примет «Милан». Старт поединка в 22:45 мск.

«Милан» отстает от первой позиции всего на 3 пункта. В случае победы «россонери» займут вершину турнирной таблицы, поскольку опережают «Наполи» по дополнительным показателям. Именно поэтому сегодня миланцы приехали побеждать.

«Торино» может эти планы сломать. «Быки» не проигрывают «Милану» уже 3 поединка, два из которых они выиграли. Текущая форма хозяев сейчас оставляет желать лучшего, но тенденция прослеживается. Смогут ли «бордовые» помешать планам «Милана» выйти на первое место?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.36.

Букмекеры: 5.45 и 1.70 на победу команд в матче, 3.80 на ничью.

Искусственный интеллект: «Торино» выиграет со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Торино» — «Милан» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.