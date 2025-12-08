Матч 15-го тура испанской Примеры «Осасуна» — «Леванте» состоится 8 декабря в Памплоне на стадионе «Эль Садар». Начало в 23:00 мск.
«Леванте» может покинуть зону вылета, если сегодня обыграет «Осасуну», которая, к слову, находится в шаге от последней тройки. Обеим команда нужна победа, но с этим у них сейчас проблемы.
Два из трех последних матчей остались за памплонцами. Последнюю встречу «Осасуна» выиграла 3:1. В этот раз хозяева понимают, что поражение им дорого обойдется, поэтому постараются сохранить беспроигрышную серию. Но «Леванте» терять нечего и гости могут пойти ва-банк.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.87.
- Букмекеры: 1.71 на победу «Осасуны», 3.95 на ничью, 5.05 на победу «Леванте».
- Искусственный интеллект: «Осасуна» победит в результативном поединке со счетом 3:2.
Трансляция матча
