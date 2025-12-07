Матч 15-го тура испанской Примеры между «Эспаньолом» и «Райо Вальекано» состоится 17 декабря в 20:30 по мск.

«Эспаньол» неплохо проводит первую половину сезона. Клуб одержал две победы подряд и в случае продления серии гарантирует себе место в топ-6 на следующий тур.

«Райо Вальекано» без побед четыре тура, так что гости также настроены выиграть. «Пчелы» являются шестой командой Примеры по результатам игр на выезде.

Последние 3 поединка остались за «Эспаньолом». Прошлая встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «попугаев». Посмотрим, смогут ли они повторить успех и продолжить серию.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.30.

Букмекеры: 2.50 — победа «Эспаньола», 3.15 — победа «Райо Вальекано», 3.20 — ничья.

Искусственный интеллект: матч закончится нулевой ничьей.

