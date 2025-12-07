Матч 15-го тура испанской Примеры между «Эспаньолом» и «Райо Вальекано» состоится 17 декабря в 20:30 по мск.
«Эспаньол» неплохо проводит первую половину сезона. Клуб одержал две победы подряд и в случае продления серии гарантирует себе место в топ-6 на следующий тур.
«Райо Вальекано» без побед четыре тура, так что гости также настроены выиграть. «Пчелы» являются шестой командой Примеры по результатам игр на выезде.
Последние 3 поединка остались за «Эспаньолом». Прошлая встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «попугаев». Посмотрим, смогут ли они повторить успех и продолжить серию.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.30.
- Букмекеры: 2.50 — победа «Эспаньола», 3.15 — победа «Райо Вальекано», 3.20 — ничья.
- Искусственный интеллект: матч закончится нулевой ничьей.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Эспаньол» — «Райо Вальекано» смотрите на LiveCup.Run.
