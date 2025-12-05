«Ахмат» примет «Оренбург» в первом матче 18-го тура чемпионата России. Поединок назначен на 5 декабря 19:00 мск.
Обыграв «Динамо», «Ахмат» набрал важные 3 очка, который позволили команде оторваться от зоны стыков и прервать серию поражений. Хозяева сбросили лишнее давление и теперь постараются закрепить успех.
В этом сезоне команды сыграют в четвертый раз и «Ахмат» ни разу не смог выиграть у «горожан» — две победы «Оренбурга» и одна ничья. За последние 5 встреч у «Ахмата» только одна победа.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.83.
- Букмекеры: 1.89 на победу «Ахмата», 3.55 на ничью, 4.15 на победу «Оренбурга».
- Искусственный интеллект: матч завершится вничью 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ахмат» — «Оренбург» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.