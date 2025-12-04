В 14-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» примет «Вест Хэм» на стадионе «Олд Траффорд». Игра запланирована на 4 декабря 23:00 мск.
После поражения на «Олд Траффорд» от «Эвертона» «манкунианцы» обыграли «Кристал Пэлас» и вновь подобрались к еврокубковой зоне. Сегодня коллектив Рубена Аморима явно будет настроен на победу, так как за ним должок перед болельщиками.
Сегодняшняя победа гарантировано поднимет «красных дьяволов» на 5-е место, что позволит им включиться в гонку за еврокубки. Удастся ли им начать новую победную серию, известно станет очень скоро.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.
- Букмекеры: 1.44 на победу «Ман Юнайтед», 5.10 на ничью, 6.85 на победу «Вест Хэма».
- Искусственный интеллект: разгромная победа «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:1.
Трансляция матча
