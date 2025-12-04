В 14-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» примет «Вест Хэм» на стадионе «Олд Траффорд». Игра запланирована на 4 декабря 23:00 мск.

После поражения на «Олд Траффорд» от «Эвертона» «манкунианцы» обыграли «Кристал Пэлас» и вновь подобрались к еврокубковой зоне. Сегодня коллектив Рубена Аморима явно будет настроен на победу, так как за ним должок перед болельщиками.

Сегодняшняя победа гарантировано поднимет «красных дьяволов» на 5-е место, что позволит им включиться в гонку за еврокубки. Удастся ли им начать новую победную серию, известно станет очень скоро.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

Букмекеры: 1.44 на победу «Ман Юнайтед», 5.10 на ничью, 6.85 на победу «Вест Хэма».

Искусственный интеллект: разгромная победа «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» смотрите на LiveCup.Run.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.