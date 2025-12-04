«Болонья» примет «Парму» в матче 1/8 финала Кубка Италии. Поединок состоится 4 декабря в 20:00 мск на стадионе «Ренато Даль'Ара».
В своем последнем поединке «Болонья» потерпела поражение на домашней публике. «Борзые» явно хотят реабилитироваться за эту неудачу и проход в четвертьфинал стал бы отличным вариантом.
«Парма» проводит неудачную половину сезона. Команда находится над зоной вылета в Серии А и, возможно, не в состоянии тягаться с «Болоньей», которая показывает хорошие результаты, несмотря на плотный график игр в чемпионате и еврокубках.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.15.
- Букмекеры: 1.51 на победу «Болоньи», 4.15 на ничью, 7.20 на победу «Пармы».
- Искусственный интеллект: «Болонья» выиграет со счетом 2:1.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.