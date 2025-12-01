Последний матч 14-го тура испанской Примеры между «Райо Вальекано» и «Валенсией» состоится 1 декабря в Мадриде на «Кампо-де-Вальекас» в 23:00 по мск.

Если «пчелы» принимают дома, то стараются набрать очки в любом виде. Будь то ничья или победа. Столичный коллектив в нынешнем сезоне хорошо играет дома и редко уступает своим оппонентам. Сегодня «Райо Вальекано» будет вести борьбу за 9-е место, причем клуб сейчас занимает 11-ю позицию.

Хозяева примут «Валенсию», которая сейчас не является тем брендом, который раньше был в Испании на слуху. «Бэтмены» с трудом набирают очки и от части из-за своей ненадежной игры в обороне. На выезде валенсийцы играют неудачно. В 6 матчах у них 4 поражения и 2 ничьи.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.82.

Букмекеры: 2.10 на победу «Райо Вальекано», 3.35 на ничью, 3.95 на победу «Валенсии».

Искусственный интеллект: предсказал нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» — «Валенсия» смотрите на LiveCup.Run.

