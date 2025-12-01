Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик считает, что в этом сезоне у его команды очень много травмированных футболистов и из-за этого ей недостает стабильности в игре.

«Мы под таким же давлением, как и в прошлом сезоне. Мы уже говорили, что этот сезон будет сложнее, потому что обыграть чемпиона хотят все. Мы на первом месте, но играем не лучшим образом. И мы должны вернуться на этот уровень.

Лидерство — это всегда важно, но в этом сезоне у нас было много травм. Мы никогда не искали оправданий. Но нам нужно больше играть постоянным стартовым составом, прошлый сезон был прекрасным примером. У нас были Педри, де Йонг, неизменная линия обороны... У нас была стабильность, которой мы пытаемся достичь в этом году.

Это не оправдания, мы справляемся с этим. Теперь наша цель — выиграть такой важный матч, как завтрашний», — сказал Флик Mundo Deportivo.

Победа в матче 14-го тура Примеры над «Алавесом» (3:1) позволила каталонцам стать лидером чемпионата с 33 очками. Дальше идут «Реал» (32), «Вильярреал» (31) и «Атлетико» (31).