«Вест Хэм» примет «Ливерпуль» в поединке 13-го тура АПЛ. Матч состоится 30 ноября в Лондоне. Начало в 17:05 мск.
Тучи над креслом Арне Слота сгущаются. Наставник «мерсисайдцев» явно испытывает давление после того, как его команда потерпела 3 поражения подряд. 0:3 от «Ман Сити», 0:3 от «Ноттингем Форест», 1:4 от ПСВ, причем последние два результата были на «Энфилд Роуд».
Сегодня «Ливерпуль» будет настроен только на победу. «Красные» проиграли 6 матчей из 7 в АПЛ и опустились на 13-е место. Удастся ли гостям добиться положительного результата в матче против «Вест Хэма», который не проигрывает уже 3 тура и не намерен больше возвращаться в зону вылета?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.26.
- Букмекеры: 4.55 на победу «Вест Хэма», 4.30 на ничью, 1.71 на победу «Ливерпуля».
- Искусственный интеллект: матч закончится нулевой ничьей.
Трансляция матча
