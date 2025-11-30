Мехди Хагитали, представитель иранского форварда Сердара Азмуна, отметил, что 30-летнний игрок мог бы вновь поиграть в России.

Сердар Азмун globallookpress.com

Сейчас Азмун восстанавливается после перелома малоберцовой кости.

«Если поступит хорошее предложение, мы с Сердаром обязательно его рассмотрим. Он был бы рад вернуться в Россию. Но на данный момент Сердар восстанавливается от травмы и будет готов вернуться на поле в январе.

Мы с уважением относимся ко всем командам в России. Азмун успел поиграть и в "Рубине", и в "Ростове", и в "Зените", поэтому не исключаю его переход в любой другой российский клуб», — сказал Хагитали Sport24.

С 2024 года Азмун играет за «Шабаб Аль-Ахли».