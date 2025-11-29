В 14-м туре чемпионата Испании «Барселона» на «Камп Ноу» примет «Алавес». Поединок состоится 29 ноября в 18:15 мск.

Каталонцы ведут гонку за «Реалом», в которой они отстают всего на один пункт. Команда Ханси Флика одержала победу в последних трех турах чемпионата и очередные 3 очка могут поднять клуб на первое место в таблице.

Учитывая, что на неделе «Барса» проиграла 0:3 «Челси» в Лиге чемпионов, сегодня она будет стараться изо всех сил, чтобы порадовать болельщиков после такого неудачного результата. В случае успеха «блаугранас» выиграют седьмой домашний матч в Примере в этом сезоне.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.96.

Букмекеры: дают 1.26 на победу «Барселоны», 11.0 на победу «Алавеса».

Искусственный интеллект: предсказал победу «Барселоны» со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Барселона» — «Алавес» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.