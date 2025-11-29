В 14-м туре чемпионата Испании «Барселона» на «Камп Ноу» примет «Алавес». Поединок состоится 29 ноября в 18:15 мск.
Каталонцы ведут гонку за «Реалом», в которой они отстают всего на один пункт. Команда Ханси Флика одержала победу в последних трех турах чемпионата и очередные 3 очка могут поднять клуб на первое место в таблице.
Учитывая, что на неделе «Барса» проиграла 0:3 «Челси» в Лиге чемпионов, сегодня она будет стараться изо всех сил, чтобы порадовать болельщиков после такого неудачного результата. В случае успеха «блаугранас» выиграют седьмой домашний матч в Примере в этом сезоне.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.96.
- Букмекеры: дают 1.26 на победу «Барселоны», 11.0 на победу «Алавеса».
- Искусственный интеллект: предсказал победу «Барселоны» со счетом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Барселона» — «Алавес» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.