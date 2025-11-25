Бывший нападающий «Зенита», «Севильи» и московского «Динамо» Александр Кержаков считает, что малое количество российских футболистов в топ-клубах РПЛ объясняется самими игроками.

Александр Кержаков globallookpress.com

«Ну так это проблема кого? Это проблема россиян и проблема подготовки российских футболистов молодых. Проблема подготовки. А чья ещё это проблема? Проблема тренеров? То есть тренер берёт и говорит: „Нет, мне этот хороший российский футболист не нужен, дайте мне иностранца»? «﻿ — сказал Кержаков в новом выпуске на YouTube-канале "Это футбол, брат".

На сегодняшний день турнирную таблицу РПЛ возглавляет "Краснодар"﻿ с 34 очками, на втором месте расположился ЦСКА﻿ (33 очка), а замыкает тройку лидеров "Зенит"﻿ (33 очка).