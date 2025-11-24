Российский специалист Сергей Юран выразил мнение, что в России должны работать отечественные тренеры.

Сергей Юран globallookpress.com

«Я всегда говорил, что я категорически против иностранцев. У нас в стране население около 160 млн. Я убеждён, что у нас должны быть тренеры из России», — заявил Юран в новом выпуске YouTube-канала «Спартак Шоу».

При этом сейчас в 16 клубах РПЛ работают лишь три иностранных тренера: Джонатан Альба («Ростов»), Фабио Челестини (ЦСКА) и Алексей Шпилевский («Пари НН»). В остальных командах заняты российские наставники, включая и временно исполняющих главные обязанности.​