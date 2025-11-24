24 ноября в заключительном матче 13-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» сыграет с «Севильей». Встреча стартует в 23:00 мск.
«Севилья» после победы над «Осасуной» открыла себе дорогу в зону еврокубков. Сегодня «андалусийцы» могут подняться в топ-6, так как «Эспаньол» на расстоянии в 2 очка.
«Попугаи» после двух поражений подряд будут настроены на прерывание своей неудачной полосы, поэтому легкой прогулки у «Севильи» точно не будет. При этом гости ни разу за 5 матчей против «Эспаньола» не проиграли — 2 ничьи и 3 победы. Удастся ли им продлить свою серию?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru дали прогноз на игру с коэффициентом 2.20.
- Букмекеры дают 1.99 на победу «Эспаньола» и 4.10 на победу «Севильи».
- Искусственный интеллект предсказал ничью со счетом 1:1.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.