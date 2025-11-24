24 ноября в заключительном матче 13-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» сыграет с «Севильей». Встреча стартует в 23:00 мск.

«Севилья» после победы над «Осасуной» открыла себе дорогу в зону еврокубков. Сегодня «андалусийцы» могут подняться в топ-6, так как «Эспаньол» на расстоянии в 2 очка.

«Попугаи» после двух поражений подряд будут настроены на прерывание своей неудачной полосы, поэтому легкой прогулки у «Севильи» точно не будет. При этом гости ни разу за 5 матчей против «Эспаньола» не проиграли — 2 ничьи и 3 победы. Удастся ли им продлить свою серию?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru дали прогноз на игру с коэффициентом 2.20.

Букмекеры дают 1.99 на победу «Эспаньола» и 4.10 на победу «Севильи».

Искусственный интеллект предсказал ничью со счетом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Эспаньол» — «Севилья» смотрите на LiveCup.Run.

