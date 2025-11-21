21 ноября «Валенсия» на «Месталье» примет «Леванте» в матче 13-го тура испанской Примеры. Валенсийское дерби стартует в 23:00 по мск.

Обе команды в нынешнем сезоне находятся в затруднительном положении. «Валенсия» набрала лишь 10 очков и находится в шаге от зоны вылета. У «Леванте» 9 пунктов, команда расположилась на 19-й позиции. Таким образом, сегодняшняя встреча в Валенсии — игра за спасение от зоны вылета.

Оба коллектива не смогли победить в последних матчах турнира. «Валенсия» не выигрывает уже 7 туров. «Леванте» не выигрывает на протяжении 4 поединков.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.92.

Букмекеры назвали «Валенсию» фаворитом этого матча, котировки на победу составляют 2.05 и 3.75.

Искусственный интеллект предсказал ничью со счетом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Валенсия» — «Леванте» смотрите на LiveCup.Run.

