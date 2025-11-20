Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался об увольнении серба Деяна Станковича с поста главного тренера красно-белых.
«Если говорить в общем про изменения после ухода Деяна Станковича, то ничего особо не поменялось. Любая смена тренера — всегда всплеск эмоций. Продолжаем работать, думаю, не надо сильно акцентировать внимание на этом, потому что независимо от того, что происходит вокруг команды, мы должны побеждать и подниматься выше», — приводит слова Литвинова ТАСС.
11 ноября «Спартак» уволил Станковича за неудовлетворительные результаты — красно-белых временно возглавил Вадим Романов.
Ближайший матч «Спартак» проведет дома против московского ЦСКА в субботу, 22 ноября.