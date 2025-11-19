Бывший футболист «Спартака» Роман Шишкин высказался о поиске московским клубом нового тренера.

Роман Шишкин globallookpress.com

«Попробовал бы в "Спартаке" российского тренера, учитывая отрицательный опыт со всеми иностранцами последних лет. Состав "Спартака" не хуже того же "Краснодара" или "Зенита", еще и превосходит ЦСКА и "Локомотив" по укомплектованности. Нужно все привести к общему знаменателю. Нужна мощная фигура, как Черчесов или Бердыев. Топтаться из года в год на третьем или четвёртом месте… Это не то, где "Спартак" должен быть. С таким составом для меня обидно, что команда так ковыряется», — цитирует Шишкина «Чемпионат».

Напомним, что «Спартак» остался без главного тренера после ухода с этого поста Деяна Станковича. Команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.