Бывший полузащитник «Спартака», а сейчас известный комментатор Константин Генич высказал свое мнение по поводу назначения исполняющим обязанности главного тренера красно-белых Вадима Романова.

Вадим Романов globallookpress.com

«Я могу сказать, что Вадим Юрьевич, буду к нему официально обращаться, в школе был максимально погружен в футбол и учебу. Ходил всё время задумчивый и прокручивал всё в голове, что у него будет на предстоящий матч. Думаю, что мало что изменилось уже в тренерской карьере. Насколько я видел и общался с людьми, он также очень глубоко погружается в процесс и анализирует абсолютно каждую деталь», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

В 16-м туре «Спартак» примет ЦСКА 22 ноября в 16:45 (мск). После первого круга красно-белые идут шестыми в таблице РПЛ с 25 очками.