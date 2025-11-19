Бывший капитан и главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о возможном возвращении на пост наставника москвичей.

Дмитрий Аленичев globallookpress.com

«В клубе есть спортивный директор Франсис Кахигао, он публично сказал, что при нем в команде будут работать только иностранные тренеры.

Я всегда выступал за российского тренера, спартаковца. Но я же не могу сказать, что я готов возглавить "Спартак", это будет некорректно и некрасиво с моей стороны. Если такое предложение поступит, рассмотрю его», — цитирует Аленичева «Матч ТВ».

Ранее стало известно об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».