Финальная часть ЧМ-2026 пройдет США, Канаде и Мексике 11 июня — 19 июля. Впервые в истории в финальной части мирового первенства сыграют 48 команд. Аргентина является действующим чемпионом турнира.

На данный момент известны 30 сборных: Хорватия, Англия, Франция, Япония, Новая Зеландия, Иран, Аргентина, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Колумбия, Парагвай, Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо‑Верде, ЮАР, Сенегал, Кот‑д’Ивуар, Катар и Саудовская Аравия.

Последней сборной стала Хорватия, переигравшая Фареры со счетом 3:1, она гарантировала себе первую строчку в группе L.

К этому моменту определились 30 из 48 участников ЧМ‑2026 : США, Канада и Мексика допущены автоматически как хозяева турнира.

