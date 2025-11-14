Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе пропустит матч 6-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года против Азербайджана, который состоится 16 ноября. Об этом сообщил журналист Абделла Булма.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

«Килиан Мбаппе покинул сборную Франции и не поедет в Азербайджан. Игрок все еще страдает от воспаления в правой лодыжке и должен пройти обследование в Мадриде сегодня вечером», — написал Булма.

В последнем матче против Украины (14 ноября) французы разгромили соперника со счетом 4:0, а Мбаппе оформил дубль, забив с пенальти и на 83-й минуте.

Это стало уже шестым подряд матчем, в котором он отличился за сборную. Победа обеспечила Франции путёвку на чемпионат мира, который пройдет в США и Мексике.