13 ноября на стадионе «Зимбру» в Кишиневе сборная Молдовы будет принимать сборную Италии в рамках поединка отборочного цикла чемпионата мира. Начало встречи в 22:45 по мск.
У Молдовы после 6 туров ни одной победы. Команда смогла добиться лишь одной ничьи. В прошлом туре она сыграла 1:1 с Эстонией. С одним пунктом на счету молдаване занимают последнее место в таблице I без каких-либо перспектив в плане выхода на ЧМ.
Италия набрала 15 очков и за 2 тура до конца отбора имеет комфортные 5 очков отрыва от Израиля. Италия явно выходит со второй позиции, но у нее есть возможность побороться с Норвегией за первую строчку. Сегодняшняя победа может стать для гостей шестой подряд.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.35.
- Букмекеры не дают никаких шансов Молдове — 25.0 против 1.09 на победу.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Молдова — Италия смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.