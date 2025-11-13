13 ноября на стадионе «Зимбру» в Кишиневе сборная Молдовы будет принимать сборную Италии в рамках поединка отборочного цикла чемпионата мира. Начало встречи в 22:45 по мск.

У Молдовы после 6 туров ни одной победы. Команда смогла добиться лишь одной ничьи. В прошлом туре она сыграла 1:1 с Эстонией. С одним пунктом на счету молдаване занимают последнее место в таблице I без каких-либо перспектив в плане выхода на ЧМ.

Италия набрала 15 очков и за 2 тура до конца отбора имеет комфортные 5 очков отрыва от Израиля. Италия явно выходит со второй позиции, но у нее есть возможность побороться с Норвегией за первую строчку. Сегодняшняя победа может стать для гостей шестой подряд.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.35.

Букмекеры не дают никаких шансов Молдове — 25.0 против 1.09 на победу.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Молдова — Италия смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.