В матче отборочного цикла чемпионата мира сборные Армении и Венгрии проведут очный поединок, который состоится 13 ноября в 20:00 мск.
В группе F сложилась ситуация, при которой Армения в случае победы может выйти на второе место, хотя команда сейчас занимает последнюю строчку в таблице. Венгрия идет второй и ей в любом случае сегодня нужна победа, чтобы сохранить позицию.
Хозяева явно проигрывают гостям заочно. В прошлом туре Армения проиграла Ирландии, а Венгрия добилась ничьи с Португалией. Кроме того, венгры победили в очном матче со счетом 2:0. Посмотрим, кто победит в этот раз. Квалификация вышла на решающую стадию.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.25.
- Букмекеры предлагают 6.85 и 1.48 на победу команд в матче, 4.45 они дают на ничью.
- Искусственный интеллект предсказывает Венгрии крупную победу со счетом 3:0.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.