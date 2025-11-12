Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг высоко оценил игру нападающего команды Роберта Левандовского.

Роберт Левандовский — нападающий «Барселоны» globallookpress.com

«С возвращением Левандовского (после травмы) наша команда определённо стала сильнее: его вклад огромен, все это знают. Роберт доказывает это уже почти 15 или 20 лет, постоянно забивая голы.

Он нападающий мирового класса», — приводит слова де Йонга Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Левандовский провел за «Барселону» 9 матчей в рамках Примеры и забил 7 голов. Действующее соглашение поляка с клубом рассчитано до лета 2026-го года.

Ранее сообщалось о том, что Левандовский рассмотрит вариант завершения карьеры, если не продлит контракт с «Барселоной».