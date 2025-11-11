Российский тренер Сергей Ташуев поделился впечатлениями от выступления «Балтики» в текущем сезоне РПЛ.

Андрей Талалаев — главный тренер «Балтики» globallookpress.com

«"Балтика" — открытие сезона за эти 15 туров РПЛ. Андрей Талалаев хорошо сработал и тренерский штаб. И сам клуб сработал правильно в плане направления, понимания, куда они идут. Клуб заранее готовился к РПЛ.

Сегодня клубом выстроена правильная стратегия. Есть футболисты, которые прошли ФНЛ, берут другими качествами — а именно активным и агрессивным прессингом. "Балтика" сегодня показывает тот футбол, который по качеству явно опережает место в таблице», — приводит слова Ташуева «Чемпионат».

Калининградский клуб набрал 28 очков после 15-ти туров и занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ.