Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев ответил на вопрос об итогах первого круга для своей команды.

Андрей Талалаев globallookpress.com

«Мы не привыкли оценивать промежуточное результаты. Мы выкладываемся больше чем на 100%, если это возможно. Мы это видим по игре. Для меня мои футболисты всегда самые лучшие, поэтому оценки у них максимальные.

Задачи? Задачи ставят руководители. Я никогда не говорю об этом в раздевалке. В футболе есть только одно место — первое», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

В настоящий момент «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.