Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев ответил на вопрос об итогах первого круга для своей команды.

Андрей Талалаев
Андрей Талалаев globallookpress.com

«Мы не привыкли оценивать промежуточное результаты.  Мы выкладываемся больше чем на 100%, если это возможно.  Мы это видим по игре.  Для меня мои футболисты всегда самые лучшие, поэтому оценки у них максимальные.

Задачи?  Задачи ставят руководители.  Я никогда не говорю об этом в раздевалке.  В футболе есть только одно место — первое», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

В настоящий момент «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.