Бывший нападающий «Зенита» и молодежной сборной России Алексей Гасилин назвал футболиста, который больше всего его удивил в первом круге Премьер-лиги.

Максим Петров globallookpress.com

«Лучшим в первом круге назову Алексея Батракова, потому что человек настолько ярко себя проявил в матчах с лидерами: хет‑трик в ворота "Спартака", гол в матче с ЦСКА, дубль "Краснодару". И это все команды, которые претендуют на чемпионство.

Но я бы хотел назвать открытие первой части сезона — это Максим Петров из "Балтики". Креативный, классный парень, который много забивает», — сказал Гасилин «Матч ТВ».

24-летний Максим Петров является воспитанником «Локомотива». С января 2025 года выступает за «Балтику». Всего в этом сезоне сыграл 16 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 4 голевые передачи.