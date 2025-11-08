8 ноября в Лондоне состоится матч 11-го тура АПЛ, в котором «Челси» примет «Вулверхэмптон». Начало игры в 23:00 по мск.
«Челси» после победы над «Тоттенхэмом» с 17 очками занимает 8-е место в таблице. Подопечные Энцо Марески выиграли 3 из 5 поединков АПЛ и набрали уже 5 побед в этом сезоне. Последним результатом «аристократов» была ничья 2:2 с «Карабахом» в Лиге чемпионов.
«Вулверхэмптон» потерпел 4 поражения подряд с учетом всех турниров. В АПЛ команда не побеждает с 27 сентября. В прошлом туре «волки» всухую уступили «Фулхэму» с результатом 0:3. В таблице гости последние. За 10 туров клуб набрал 2 очка.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.
- Букмекеры считают «Челси» крепким фаворитом за 1.37, на победу гостей они предлагают 8.50.
- Искусственный интеллект уверен, что матч закончится со счетом 2:1 в пользу «Челси».
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.