8 ноября в Лондоне состоится матч 11-го тура АПЛ, в котором «Челси» примет «Вулверхэмптон». Начало игры в 23:00 по мск.

«Челси» после победы над «Тоттенхэмом» с 17 очками занимает 8-е место в таблице. Подопечные Энцо Марески выиграли 3 из 5 поединков АПЛ и набрали уже 5 побед в этом сезоне. Последним результатом «аристократов» была ничья 2:2 с «Карабахом» в Лиге чемпионов.

«Вулверхэмптон» потерпел 4 поражения подряд с учетом всех турниров. В АПЛ команда не побеждает с 27 сентября. В прошлом туре «волки» всухую уступили «Фулхэму» с результатом 0:3. В таблице гости последние. За 10 туров клуб набрал 2 очка.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.

Букмекеры считают «Челси» крепким фаворитом за 1.37, на победу гостей они предлагают 8.50.

Искусственный интеллект уверен, что матч закончится со счетом 2:1 в пользу «Челси».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Челси» — «Вулверхэмптон» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.