Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран назвал основную проблему красно-белых на сегодняшний день, которая мешает им бороться за победу в РПЛ.

Сергей Юран globallookpress.com

«На мой взгляд, у "Спартака" нет стабильности состава. И прошлом, и в этом сезоне вижу, что игроки иногда выходят не на своих позициях, от игры к игре стартовый состав постоянно меняются. Поиск у тренера постоянно происходит. Во-вторых, игровой дисциплины и физического состояния, "Спартак" волнообразно проводит игры», — сказал Юран в эфире программы «Футбол России».

После 14 туров красно-белые занимают только шестую строчку в таблице РПЛ с 22 очками. Главным тренером команды является Деян Станкович.